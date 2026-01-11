Kolombiya’da küçük uçak düştü: 6 kişi yaşamını yitirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kolombiya’da sivil havacılık tarihine bir kaza daha eklendi. Boyaca bölgesindeki Duitama yakınlarında düşen küçük uçak, ülkede büyük üzüntüye neden oldu.

Kolombiya Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, N325FA tescilli uçak, Medellin’e doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayın ardından bölgeye arama-kurtarma ve inceleme ekipleri sevk edildi.

ÖLENLER ARASINDA ÜNLÜ ŞARKICI JIMENEZ DE VAR

Kazada pilot Hernando Torres ile birlikte yolcular Juan Manuel Rodriguez, Oscar Marin, Jefferson Osorio ve Weisman Mora’nın yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazada ölenler arasında ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in de bulunduğu belirtildi.

Kolombiya Ulaştırma Bakanı Fernanda Rojas, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna detaylı bilgi verileceğini açıkladı.