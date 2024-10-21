Rutte: Kısıtlama getirmemek daha iyi olur

DHA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, G7 Savunma Bakanları dolayısıyla gittiği İtalya'da, kamu yayıncısı RAI 3 kanalına açıklamada bulundu.

Rutte, bazı müttefik ülkeler arasında Ukrayna'ya destek için gönderilen silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılması ile ilgili tartışma konusunda, "Kiev'in güçlü bir konumda müzakere masasına gelmesini sağlamak için yardıma ihtiyacımız var.

"KISITLAMA GETİRMEMEK DAHA İYİ OLUR"

NATO açısından kısıtlama getirmemek daha iyi olur ancak sınırlama koyup koymamak müttefiklerin sorumluluğundadır. Bu, NATO'ya bağlı değil, bence kısıtlamalardan kaçınmak daha iyi olur." dedi.