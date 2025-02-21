Saatlerce kaynar suyun altında kalan Rus fenomen yaşamını yitirdi

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Rusya'da korkunç bir olay yaşandı.

Rus rapçi ve TikTok fenomeni Victoria Lerman, Rusya'nın Krasnoyarsk Krai bölgesindeki Achinsk şehrindeki evinde sevgilisi tarafından ölü bulundu.

Ölüm nedeni araştırılan 32 yaşındaki Lerman'ın saatlerce musluktan akan aşırı sıcak suyun altında kaldığı ve vücudunda ağır yanıklar oluştuğu belirlendi.

FENOMENİN KORKUNÇ ÖLÜMÜ: SAATLERCE KAYNAR SUYUN ALTINDA KALDI

Ön soruşturmalara göre, 9 Şubat gecesi sıcak bir banyoya giren Victoria Lerman, şiddetli yanıkların neden olduğu acının şokuyla bayıldı.

Bilinci kapandıktan sonra yüzü doğrudan musluktan akan kaynar suyun altına düştü. Aşırı sıcaklığa saatlerce maruz kalan genç kadın, korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

YAKINLARI CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR

Öte yandan olay "kaza sonucu ölüm" olarak değerlendirilirken, genç fenomenin yakın çevresi olayın cinayet olabileceğini öne sürdü.

The Mirror'ın aktardığına göre soruşturmayı yürüten yetkililer, olayın yaşandığı dairede uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Krasnoyarsk Krai Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Victoria'nın sevgilisinin uyuşturucu kullandığı ve şüpheli bir şekilde cenazeye katılmadığı belirtildi.

Yetkililer, Lerman'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonucunun beklendiğini ifade etti.