Sadece "first lady" değil; Maduro'nun eşi bakın kimmiş...

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Dünya gündeminden düşmeyen bir isim olan Nicolas Maduro'nun özel hayatı da merak konusu.

Özellikle de eşi...

Maduro'nun eşi sadece bir first lady değil, çok daha fazlası.

CILIA FLORES KİMDİR

1956 doğumlu Cilia Flores, hukuk eğitimi almış bir avukat.

Uzun yıllar Venezuela siyasetinin merkezinde yer aldı.

En dikkat çekici görevlerinden biri, 2006–2011 yılları arasında Ulusal Meclis Başkanlığı yapması oldu. Bu yönüyle Venezuela’da en üst düzey görevlerde bulunan az sayıdaki kadın siyasetçiden biri olarak tarihe geçti.

MADURO İLE NASIL TANIŞTI

Cilia Flores ile Nicolás Maduro’nun yolları, 1990’lı yıllarda sol hareketler ve sendikal çevreler içinde kesişti.

O dönemde Maduro sendikacılık yaparken, Flores de hukuki ve siyasi çalışmalarıyla ön plana çıkıyordu.

Ortak ideolojik çizgileri ve siyasi mücadeleleri, ilişkilerinin temelini oluşturdu. Çift, uzun süre birlikte çalıştıktan sonra 2013 yılında evlendi.

SADECE FIRST LADY DEĞİL

Flores, kendisini klasik bir first lady olarak görmediğini sık sık vurguluyor. Kamuoyunda daha çok “siyasi ortak” kimliğiyle tanınıyor.

Parti içi dengelerden devlet kurumlarına kadar birçok alanda etkili olduğu iddia ediliyor.

Cilia Flores’in adı, özellikle ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan yeğenleri nedeniyle uluslararası basında sıkça gündeme geldi.