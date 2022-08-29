- Haberler
- Dünya Haberleri
- Sadr yanlıları, Cumhurbaşkanlığı'ndaki havuzda yüzdü
Sadr yanlıları, Cumhurbaşkanlığı'ndaki havuzda yüzdü
- Haber Merkezi
- 29.08.2022 - 17:09
- Güncelleme : 29.08.2022 - 17:16
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın siyasetle ilgili kararı, destekçilerini ayağa kaldırdı.
Sadr yanlısı bir grup, korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı.
Güvenlik güçleriyle gerginlik yaşayan grup, mücadelenin ardından binaya girdi.
Cumhurbaşkanlığı'nın havuzunda yüzdüler
Cumhurbaşkanlığı'nın bahçesinde bulunan havuz, Sadr yanlılarının akınına uğradı.
Eylemcilerden bazıları, ellerinde Sadr'ın fotoğrafıyla güneşli havada havuzda yüzerek serinledi.
Sadr: Siyasetten tamamen çekildim
Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.
Irak'ta yaşananların perde arkası
Bunun üzerine Sadr destekçisi bir grup, başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etti.
Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırdı.
Sadr yanlısı bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basarken, Şii liderin destekçilerinden bir diğer grup da Hükümet Sarayı'na girdi.