Sadr yanlıları, Cumhurbaşkanlığı'ndaki havuzda yüzdü

Siyasetten tamamen çekildiğini duyuran Sadr'ın ardından hareketin yanlıları, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na baskın düzenledi.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın siyasetle ilgili kararı, destekçilerini ayağa kaldırdı.

Sadr yanlısı bir grup, korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastı.

Güvenlik güçleriyle gerginlik yaşayan grup, mücadelenin ardından binaya girdi.

Cumhurbaşkanlığı'nın havuzunda yüzdüler

Cumhurbaşkanlığı'nın bahçesinde bulunan havuz, Sadr yanlılarının akınına uğradı.

Eylemcilerden bazıları, ellerinde Sadr'ın fotoğrafıyla güneşli havada havuzda yüzerek serinledi.

Sadr: Siyasetten tamamen çekildim

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

Irak'ta yaşananların perde arkası

Bunun üzerine Sadr destekçisi bir grup, başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etti.

Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet Sarayı önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırdı.

Sadr yanlısı bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basarken, Şii liderin destekçilerinden bir diğer grup da Hükümet Sarayı'na girdi.