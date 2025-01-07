İHA

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'ta kapatılan ve 18 Aralık'ta ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirilen Şam Uluslararası Havalimanı, uluslararası uçuşlara bugün açıldı.

İlk uçuş 145 Suriyeli yolcuyla Şam’dan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Şarika şehrine gerçekleştirildi.

ŞAM'A İLK DIŞ UÇUŞ KATAR'DAN

Daha sonra ise Şam Uluslararası Havalimanı’na ilk dış uçuş, Katar’ın Doha kentinden gerçekleştirildi.

Uçuş sırasında yıllar sona ülkelerine özgür bir şekilde dönen Suriyeliler, uçak içinde kutlama yaptı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Uçağın karaya ulaşmasıyla birlikte yıllar sonra ülkesine dönen insanlar duygu dolu anlar yaşadı. Havalimanında gelenleri karşılamak üzere bekleyen kalabalık ise dikkat çekti.

"YURT DIŞINDAKİ SURİYELİLER ÜLKEMİZE DÖNÜN VE BURAYI İNŞA EDELİM"

Yurt dışında yaşayan hemşehrilerine ülkenize dönün çağrısı yapan Suriyeli kadın, “Beşar Esad Suriye’yi sattı. Biz Suriyeliler, o sattıklarını geri alırız. Biz gözlerimizle Suriye’yi ileriye taşırız. Esad yandı, ülke bizim oldu. İnşallah biz kendi ellerimizle Suriye’yi inşa edeceğiz. Yurt dışındaki Suriyeliler ülkemize dönün ve burayı inşa edelim.” dedi.

"13 SENEDİR ÇOCUKLARIMI GÖRMEDİM"

13 yıl sonra çocuklarını görecek olmanın heyecanını gözyaşları içerisinde anlatan anne, “Ben Suriyeliyim başım dik. Eskiden Suriyeliydik bizim üstümüze basıyorlardı, şimdi Esad ailesinin üzerine basıyoruz. Çocuklarımı göreceğim, 13 senedir çocuklarımı görmedim.” ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKINA VE TÜRK DEVLETİNE BİZİ 14 YIL MİSAFİR ETTİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini dile getiren Suriyeli genç ise “Türkiye’ye teşekkür ederim. Tüm Türk halkına ve devletine bizi 14 yıl misafir ettikleri için teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Suriye’nin özgürleşmesinde desteği olduğu için bu desteğini hiçbir zaman unutmayacağız.” dedi.