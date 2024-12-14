Şam Uluslararası Havalimanı 18 Aralık'ta yeniden açılışa hazırlanıyor

İHA

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'ta kapatılan Şam Uluslararası Havalimanı, yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

Rejim güçleri ve havalimanı personelinin çekilmesinin ardından muhaliflerin devraldığı havalimanında başlatılan çalışmalar hızlandı.

Temizlik çalışmaları devam ederken, ekipler apronda bekleyen uçakları test etmeye başladı.

HAZIRLIKLAR YAPILIYOR: 18 ARALIK'TA FAALİYETE GEÇECEK

Uçuşa uygunluk testlerinden geçirilen uçaklar havadan görüntülendi.

Suriye Hava Yolları Uçak Bakım Müdürü Samer Radi yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda. Uçaktaki tüm sistemleri kontrol ediyoruz. Uçak yakın zamanda uçuşa hazır inşallah. Bakım, uçuş operasyonu ve yer hizmetleri departmanlarımız birlikte çalışıyor. Her şey hızla ilerliyor. İnşallah yakında havalimanını hizmete açacağız. Şimdilik iç hat uçuşlarıyla başlayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞAM'DAN TÜRKİYE'NİN HERHANGİ BİR YERİNE UÇUŞ ÇOK ÖNEMLİ"

Daha sonra Türkiye'ye, Avrupa'ya, Uzak Doğu'ya uçuşların başlamasını beklediğini belirten Samer Radi, "Şam'dan İstanbul'a, Ankara'ya, Türkiye'nin herhangi bir yerine uçuşun çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.