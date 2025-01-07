Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşlar başladı

AA

Suriye'de geçtiğimiz haftalarda muhaliflerin tarihi ilerleyişiyle 61 yıllık Baas rejimi devrildi.

Esad'ın da Rusya'ya kaçmasıyla birlikte Suriye'de yaralar sarılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Suriye'deki yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşlar yapılmaya bu sabah itibariyle başlandı.

İLK ULUSLARARASI YOLCU UÇAĞI KATAR'DAN GELDİ

Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı Suriye'deki Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Bu, Suriye'deki yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'na inen ilk uluslararası yolcu uçağı oldu.

İLK YEREL SEFER

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçmiş ve 18 Aralık'ta, Suriye Hava Yolları'na ait yolcu uçağı yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk yerel seferini düzenlemişti.

Suriye'de yeni dönemde Şam Havalimanı'ndan ilk uluslararası uçuş Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika kentine yapılmıştı.