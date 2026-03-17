Şam’da 2 bin polis ve asker göreve hazır

Suriye’de güvenlik güçlerine yeni katılımlar sürerken, başkent Şam önemli bir mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 2 bin polis ve asker, düzenlenen törenle görevlerine uğurlandı.

MEZUNLAR ÜNİFORMALARIYLA YÜRÜDÜ

Şam’daki Kefersuse yerleşkesinde bir araya gelen mezunlar, yeni üniformalarıyla Emevi Meydanı’na doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Tören, hem askeri disiplin hem de görsel açıdan dikkat çekici anlara sahne oldu.

FARKLI BİRİMLERDE GÖREV ALACAKLAR

Eğitimlerini tamamlayan personelin; özel kuvvetler, trafik ekipleri, sivil polis ve cinayet bürosu gibi kritik alanlarda görevlendirileceği bildirildi. Böylece güvenlik birimlerinin kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

"GÜVENLİK KADROLARI GÜÇLENİYOR"

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, Suriye resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, halk ayaklanmasının 15. yıl dönümünde 2 bin personelin mezun olmasının anlamlı olduğunu belirtti. Baba, yeni mezunların uzun süren teorik ve pratik eğitimlerin ardından göreve hazır hale geldiğini ifade etti.

TOPLUMU KORUMA VURGUSU

Baba ayrıca, güvenlik güçlerinin yeni personelle güçlendirilmeye devam edeceğini vurgulayarak, mezunların edindikleri deneyimle toplumun güvenliğini sağlama görevini üstleneceklerini kaydetti.