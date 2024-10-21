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İHA

Suriye'nin başkenti Şam'daki El Mazzeh Mahallesi'nde bir araca füze saldırısı düzenlendi.

FÜZE SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktararak, saldırının hedefindeki kişilerin kimliklerini paylaşmadı.

Yerel kaynaklar, hedef alınan aracın El Mazzeh'da İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar için kurulan taziye evine gittiğini ifade etti.