İHA
Suriye'nin başkenti Şam'daki El Mazzeh Mahallesi'nde bir araca füze saldırısı düzenlendi.
FÜZE SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ
Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktararak, saldırının hedefindeki kişilerin kimliklerini paylaşmadı.
Yerel kaynaklar, hedef alınan aracın El Mazzeh'da İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar için kurulan taziye evine gittiğini ifade etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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