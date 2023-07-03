Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Esad'la görüştü: Öncelikli mesele mültecilerin dönüşü Şam'da Ürdünlü yetkiliyi kabul eden Esad, Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü öncelediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Safedi de dönüşler için iş birliği mesajı verdi.

AA

Ürdün'den Suriye'ye dışişleri bakanı düzeyinde resmi bir ziyaret düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştü.

Suriye'deki haber ajansı SANA'ya göre, Safedi'nin görüşmesinde Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da hazır bulundu.

Görüşmede, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü ve ikili ilişkiler ele alındı.

Esad: Mültecilerin dönüşüne öncelik veriyoruz

Suriyeli mültecilerin geri dönüşünün kendileri için "öncelik" olduğunu ifade eden Esad, geri dönüşler için gerekli temel altyapı ve yeniden imar gibi konuların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Ürdünlü Bakan Safedi de Suriyeli mültecilerin dönüşüne katkıda bulunmak amacıyla Suriye ile ikili ilişkilerdeki iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Ürdün'de kayıtlı 750 bin mülteci var

Ürdün, 2011'den bu yana devam eden Suriye krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Ürdün'de çoğunluğu Suriyeli olmak üzere birçok uyruktan 750 bin "kayıtlı mülteci" yaşıyor.

Suriyelilerin sayısı

Ürdün'de yaşayan 1 milyon 300 bin Suriyelinin yaklaşık yarısının, 2011'den önce evlilik, ticaret ve akrabalık bağları nedeniyle ülkeye girdiği biliniyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'yi 15 Şubat'ta da ziyaret etmişti.