Sami Yusuf, İstanbul konserinden elde edeceği geliri Filistin'e bağışlayacak

Müziğinde Doğu ile Batı arasında köprü kuran Sami Yusuf, yeni albümündeki şarkıları İstanbul'da ilk kez seslendirecek.

Konser, 23 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.

FARKLI GELENEKLER BİR ARAYA GELECEK

Türk sanatçıların da yer alacağı, Türk müziği ile şiirinin zengin mirasından esinler taşıyan "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konser, dünyanın farklı geleneklerini bir araya getirecek.

Sami Yusuf, konser öncesinde sosyal medya hesabından hayranlarına video kaydıyla seslendi.

"İSTANBUL'DA SİZLERLE BULUŞMAYI BEKLİYORUM"

Sanatçı, mesajında albüm tanıtımı için İstanbul'u seçtiğini vurgulayarak, "Merhaba İstanbul, 23 Ağustos'ta İstanbul'da sizlerle buluşmayı bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

KONSER GELİRİNİ GAZZE'YE BAĞIŞLAYACK

Ünlü sanatçının İstanbul Yenikapı'da gerçekleştireceği özel konseri, anlamlı bir sosyal sorumluluğu da üstlenecek.

Sanatçı, konser gelirlerinden belirli bir kısmının Filistin'de ve Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacağını açıkladı.