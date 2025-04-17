Samsun'da FETÖ/PDY hükümlüsünün yakalanmasına yönelik çalışma

AA

Samsun'un Bafra ilçesinde başarılı bir çalışma gerçekleştirildi.

Yaşanan gelişmede, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

FİRARİ HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE KONULDU

Bu kapsamda jandarma ekipleri, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan polislikten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.B'yi (38) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, suçunun yüzüne okunmasının ardından cezaevine konuldu.