Şanghay Disneyland yeniden ziyarete açıldı

Tema parkı ziyaret etmek isteyenlere maske zorunluluğu getirildi.

Çin'de koronavirüs nedeniyle kapatılan toplu etkinliklerin yapıldığı mekanlar yeniden açılıyor.

Şanghay Disneyland, pazartesi gününden itibaren sosyal mesafe kuralları uygulanarak yeniden ziyaretçi kabulüne başladı.

Tema parkı, yeni dönemde 24 bin kişiyi bulan ziyaretçi kapasitesinin yalnızca yüzde 30'unu kabul ederek çalışacak.

BİLETLER HEMEN TÜKENDİ

Çin'de Şanghay Disneyland biletleri, geçen cuma günü satışa çıkarıldıktan yalnızca birkaç dakika içinde tükendi.

MASKE ŞARTI VE ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Açıklamaya göre, tüm Şanghay Disneyland çalışanları ve ziyaretçileri, içeride bulundukları sürece maske takacaklar ve girişte ateşlerini ölçtürecekler.

GELİRLERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Tema parkları işleten Walt Disney de yaptığı açıklamada, şirketin tema parkları, ürün satışları ve deneyim etkinliklerinden sağladığı gelirleri 2020 yılının ilk çeyreğinde, koronavirüs nedeniyle uygulanan kapatmaların etkisiyle yüzde 20 düşüşle 5.5 milyar dolara geriledi.