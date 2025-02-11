Santorini Adası'nda 5.3 büyüklüğünde deprem

İHA

Yunanistan'ın turizm bölgesi Santorini Adası, deprem felaketiyle sarsılmaya devam ediyor...

Ocak ayından beri etkisini gösteren depremlerin sayısı 12 bin 800'ü aştı.

Bölgede yaşanan hareketlilik nedeniyle Santorini’ni bazı bölümlerinde toprak kaymaları da görülürken, can korkusu yaşayan 11 bini aşkın kişi adayı terk etti.

Okulların da kapandığı adada, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı bölgede devam eden sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini artırması nedeniyle 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Bölgede artçı depremler sürerken Santorini Adası, bir kez daha şiddetli şekilde sallandı.

Günlerdir çeşitli büyüklüklerde depremlerin vurduğu Santorini’de dün akşam saatlerinde yerin 17 kilometre derinliğinde 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

KAYDEDİLEN EN ŞİDDETLİ DEPREM

Yetkililer, Santorini Adasını vuran ve başkent Atina’da da hissedilen depremin, son dönemlerde şuana kadar kaydedilen en şiddetli deprem olduğunu açıkladı. Yetkililer herhangi bir hasar ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

Ayrıca Pazar günü de en büyüğü 4.0 olmak üzere en az 3, dün sabah saatlerinde de 4.0’dan büyük 3 deprem meydana geldiği kaydedildi.