Sapık milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yeni dosyalar ortaya çıktı

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Pedofili adası ile dünyanın gündemine oturan iş adamı

Jeffrey Epstein, özel adasında reşit olmayan çocuklara yönelik cinsel saldırı kanıtları üzerine tüm imajını kaybetmişti.

Ünlü pedofili adasında dünya çapında güçlü isimlerle bağlantılı olarak bu suçları işlediği iddia edilen sapık milyarder, genç kızların istismarına yönelik bir ağ kurmuş ve zorla tuttuğu çocukları zengin ve ünlü şahıslara satmıştı.

2019 yılında New York’taki Metropolitan Cezaevi'nde ölü bulunan Epstein'in davası devam etmiş ancak bu gizemli ölüm ile birlikte dosyada bazı şeyler karanlığa gömülmüştü.

YENİ BİLGİLER İFŞA EDİLDİ

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı, Başkan Trump'ın şeffaflık konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve Jeffrey Epstein ile suç ortaklarının iğrenç eylemlerinin üzerindeki örtüyü kaldırıyor." demişti.

Bondi bu konudaki ilk icraatını gerçekleştirdi.

Epstein davası ile ilgili birçok belge ve liste yayınlandı.

KURBANLARININ YER ALDIĞI "MASÖZ LİSTESİ" YAYINLANDI

Yayınlanan belgeler arasında uçuş kayıtları, bir kanıt listesi, bir iletişim defteri ve Epstein'ın kurbanlarına atıfta bulunduğu düşünülen sansürlenmiş bir "masöz listesi" yer alıyor.

Adalet Bakanlığı ayrıca çıplak resimler, masaj masaları, seks oyuncakları ve diğer öğeler de dahil olmak üzere 150'den fazla öğe için girişleri gösteren kanıt listesini yayınladı.

İletişim defterindeki numaralar arasında Maxwell'in lüks apartmanının karşısındaki Londra barı, Beyaz Saray ve Palm Beach'te "Creative Custom Swimwear" adlı bir işletme vardı. Ayrıca "Masaj" olarak etiketlenen bölgesel girişleri de vardı.

BELGELER BÜYÜK ÖLÇÜDE SIZDIRILMIŞTI

Kayıtlarda ayrıca Epstein'ı suçlayan ve o dönem Virginia Roberts olarak bilinen Virginia Giuffre'nin, Epstein ile birlikte ABD Virgin Adaları'na gidip geldiği de görülüyor.

Adalet Bakanlığı belgeleri yayınlarken, "Gizliliği kaldırılan dosyaların ilk aşaması, büyük ölçüde daha önce sızdırılmış ancak ABD Hükümeti tarafından resmi olarak hiçbir zaman yayınlanmamış belgeleri içeriyor." açıklamasında bulundu.

MÜŞTERİ LİSTESİ MERAKLA BEKLENİYOR

66 yaşındaki Epstein, yargılanmayı beklerken 2019'da bir hapishane hücresinde öldü.

Milyarderler, ünlüler, akademisyenler ve küresel liderlerle olan birçok bağlantısı nedeniyle potansiyel müşteri listesi uzun zamandır kamuoyunun ilgisini çeken bir konuydu. Ancak bu liste yayınlanmadı.

200 ÜNLÜ İSİM ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl federal bir mahkeme binlerce sayfalık mühürlü kayıtların kamuya açıklanmasını emretti.

2003-2004 perşembe tarihli bir iletişim defterinde adı geçen birçok kişi, aktör Alec Baldwin, milyarder Richard Branson ve eski New York Belediye Başkanı Mike Bloomberg herhangi bir suçla suçlanmadı.