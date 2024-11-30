Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Şarkılarıyla ve aşk hayatıyla dillerden düşmeyen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, konserleriyle rekorlar kırmaya devam ediyor.

39 milyon dolarlık hasılat ile Eras Tour adlı konser turnesine devam eden Taylor Swift, hayranlarını sevindirecek bir girişimde bulundu.

KİTAP ÇIKARDI

Swift, milyonlarca dolarlık hasılat yapan Eras Tour'da yaşadıklarını kitaplaştırdı.

Daha önce de konserlerinin ve albümlerinin hikayelerini kağıda döken Swift'in hayranları, kitabı almak için mağazalara koştu.

İNDİRİM GÜNÜNÜN EN ÇOK SATAN ÜRÜNÜ OLDU

'Efsane Cuma' olarak adlandırılan ve sınırlı süreli indirimli satışların yapıldığı alışveriş gününde satışa sunulan kitap, satış rekorları kırdı.

Kitabın satışa sunulduğu mağaza ise "Swiftly Told" isimli kitabın, günün en çok satan ürünü olduğunu açıkladı.

Kitabın içerisinde, Swift’in albümlerinin özel plak baskıları ve konserde yaşadığı olaylar yer alıyor.