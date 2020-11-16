Sarkisyan, BAE'de Zayed ile görüştü

Karabağ'da yapılan ateşkesin detaylarını anlatmak üzere Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, BAE'de Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi.

Ermenistan ordusunun sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarının ardından 27 Eylül'de harekete geçen Azerbaycan ordusu, kısa süre içinde işgal altındaki Karabağ bölgesinin birçok kentini Ermenilerden geri almayı başarmıştı.

Son olarak 9 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki taraf arasında ateşkes sağlandığını duyurdu, böylelikle Karabağ'da Azerbaycan'ın zaferi ilan edildi.

ERMENİSTAN'IN ATEŞKES SONRASI İLK ZİYARETİ

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Veliaht Prens Muhammed bin Zayed ile Azerbaycan'la yapılan ateşkesi görüştü.

YATIRIMLAR VE BÖLGESEL KONULAR

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel konular, yatırımlar ve Orta Asya ile Kafkaslardaki gelişmeler ele alındı.

Bin Zayed, ülkesinin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşmasını desteklediğini belirterek anlaşmanın daimi ve istikrarlı barışı sağlayan ve çekişmeler sayfasını kapatan bir adım olması temennisinde bulundu.