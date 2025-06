Savaş korkusu artıyor: İşte dünyanın en güvenli ülkeleri

ABD’nin geçtiğimiz gece İran’a yönelik hava saldırıları düzenlemesiyle birlikte dünya genelindeki gerginlik daha da arttı.

Gazze ve Ukrayna’daki çatışmalar hâlâ sürerken, küresel istikrarsızlık endişe verici boyutlara ulaştı.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI RİSKİ

Uzmanlar, Üçüncü Dünya Savaşı'nın sanılandan daha yakın olabileceğine dair uyarılarda bulunuyor.

EN GÜVENLİ ÜLKELER AÇIKLANDI

Bu karmaşık tablo içerisinde, dünyanın en güvenli ülkelerini hatırlamakta fayda var.

Her yıl Institute for Economics and Peace (Ekonomi ve Barış Enstitüsü) tarafından yayınlanan Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index – GPI), dünya genelinde 163 ülkeyi güvenlik düzeylerine göre sıralıyor.

BARIŞ VURGUSU

Kurum kendisini, "Barışa odaklanmayı insan refahı ve ilerlemesi için olumlu, ulaşılabilir ve somut bir ölçüt haline getirmeyi amaçlayan bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş" olarak tanımlıyor.

İLK SIRADA İZLANDA VAR

Tahmin edileceği üzere listenin zirvesinde İzlanda yer alıyor.

İngiltere bu sıralamada İzlanda’nın tam 33 sıra gerisinde kalıyor.

Avrupa ülkeleri, listenin üst sıralarını büyük ölçüde domine etmiş durumda.

İLK 20 ÜLKE

Küresel Barış Endeksi’ne göre dünyanın en güvenli 20 ülkesi şu şekilde:

1) İzlanda,

2) Avusturya,

3) İrlanda

4) Yeni Zelanda

5) Singapur

6) İsviçre

7) Portekiz

8) Danimarka

9) Slovenya

10) Malezya

11) Kanada

12) Çekya (Çek Cumhuriyeti)

13) Finlandiya

14) Macaristan

15) Hırvatistan

16) Belçika

17) Japonya

18) Hollanda

19) Avustralya

20) Almanya