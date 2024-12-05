Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da 22 Kasım'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 29’a yükseldiği belirtildi.
TAYLANDLI SELZEDELERİN İMDADINA İHH YETİŞTİ
Pattani, Narathiwat, Songkhla, Nakhon Si Thammarat ve Phatthalung eyaletlerinde sel nedeniyle 33 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı felakette binlerce selzedenin yardımına İnsani Yardım Vakfı İHH yetişti.
Dünyanın her yerinde, meydana gelen afet ve felaketlerde dil, din, ırk, yaşam tarzı ayırt etmeksizin kolları sıvayıp yollara düşen İHH, Pattani şehrindeydi.
Buradaki depremzedelere gıda ve temiz su yardımında bulunan İHH çalışmalarına devam ediyor.
GIDA VE TEMİZ SU YARDIMI
Konuya ilişkin sosyal medyadan da açıklama yayınlayan İHH şu ifadeleri kullandı:
Tayland'ın Pattani bölgesinde meydana gelen sel felaketinin ardından, afet bölgesindeki mağdurlara yönelik acil yardım çalışmaları kapsamında, 420 aileye gıda kumanyası dağıtımı, 3000 kişiye sıcak yemek ve su ikramında bulunuyoruz.
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