Senegal’de uluslararası pedofili çetesine darbe

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in bağlantıları ve ilişkilerine dair belgeler, tüm dünyada yankı uyandırırken, pedofiliyle mücadele devam ediyor.

Senegal’de, Fransa bağlantılı olduğu iddia edilen uluslararası bir pedofili ağına yönelik düzenlenen kapsamlı operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Senegal polisi tarafından yapılan açıklamada, Senegal ve Fransa güvenlik birimlerinin ortak çalışması sonucu uzun süredir takip edilen bir pedofili çetesine operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin tamamının Senegalli olduğu belirtildi.

2017'DEN BERİ FAALİYETTEYDİLER

Yetkililer, söz konusu yapının 2017 yılından bu yana faaliyet yürüttüğünü ve “uluslararası nitelikte organize bir suç ağı” olarak değerlendirildiğini açıkladı. Şüphelilerin; organize pedofili, fuhşa aracılık, 15 yaş altı çocuklara yönelik cinsel saldırı, sodomi ve kasıtlı HIV/AIDS bulaştırma gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

TALİMAT FRANSA'DAN, PARA TRANSFERİ SENEGAL'E

Polis açıklamasında, gözaltına alınan şüphelilerden 4’ünün, Nisan 2025’te Fransa’da tutuklanan bir Fransız vatandaşının talimatları doğrultusunda hareket ettiği ve bu faaliyetler karşılığında para transferi aldığı bilgisi paylaşıldı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Başkent Dakar’ın yaklaşık 200 kilometre güneydoğusunda bulunan Kaolack kenti ile Dakar’daki çeşitli mahallelerde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, iddia edilen suçlarla bağlantılı çok sayıda materyalin ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin cuma günü hakim karşısına çıkarılmasının beklendiği kaydedildi.