Serbest bırakılan Rümeysa Öztürk, Logan Havalimanı'nda basına konuştu

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ABD'de Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Öztürk, geçen yıl okulun öğrenci gazetesinde İsrail-Filistin çatışması hakkında bir köşe yazısı yazdığı için 25 Mart'ta ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

SINIR DIŞI EDİLECEKTİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve "deliler" (İsrail karşıtı) olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETMİŞTİ

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

9 MAYIS'TA KARAR VERİLDİ

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.