Şi Cinping’den ŞİÖ Zirvesinde mesajlar

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’nın açılış konuşmasını, Çin’in Tiencin kentinde yaptı. Şi, örgütün hem güvenlik hem de ekonomik alanda öncü rol oynadığını vurguladı.

"SINIRLARI DOSTLUK BAĞINA DÖNÜŞTÜRDÜK"

Şi, askeri alanda ŞİÖ’nün sınır bölgelerinde güvenlik mekanizmasını kuran ilk örgüt olduğunu hatırlatarak, binlerce kilometrelik sınır hattının karşılıklı güven, dostluk ve iş birliği temelinde güçlendiğini ifade etti.

EKONOMİDE "KUŞAK VE YOL" VURGUSU

Şi, ŞİÖ’nün ekonomik alanda ‘Kuşak ve Yol’ iş birliğini başlatan ilk örgüt olduğunun altını çizdi. Bu süreç sayesinde bölgesel kalkınmanın hızlandığını belirten Şi, Çin-Avrupa arasında 110 binden fazla kargo tren seferi gerçekleştirildiğini, yaklaşık 14 bin kilometrelik uluslararası kara yolu hattının da hizmete açıldığını söyledi.

"DÜŞMAN OLMAMA TAAHHÜDÜ"

Şi, ŞİÖ’nün uzun vadeli iyi komşuluk, dostluk ve iş birliği anlaşmasını imzalayan ilk örgüt olduğunu hatırlatarak, üye ülkelerin birbirine asla düşman olmama taahhüdünde bulunduğunu dile getirdi.

"30 TRİLYON DOLARLIK DEV ÖRGÜT"

Çin lideri, bugün itibarıyla ŞİÖ’nün 26 ülkenin katılımıyla 50’den fazla alanda iş birliği yürüttüğünü ve toplam ekonomik büyüklüğünün 30 trilyon dolara yaklaştığını söyledi.

REFORM VE KALKINMA BANKASI ÖNERİSİ

Şi, ŞİÖ’nün gelişiminde “gerçekçilik ve yüksek verimlilik” ilkesinin esas alınması gerektiğini belirtti. Örgütsel reformların hızlandırılması, yatırım ve insan kaynağının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şi, ayrıca bir ŞİÖ Kalkınma Bankası kurulması önerisinde bulundu.