Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Zirvesi için Çin’in Tianjin şehrine geldi.

Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından törenlerle karşılandı.

Burada yoğun diplomatik temaslarda bulunması beklenen Erdoğan, ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

İkili görüşme öncesi el sıkışarak objektiflere poz verdi.

İŞ BİRLİKLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin etraflıca değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eşgüdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

'ORTA KORİDOR' KONUSUNDA MÜŞTEREK ADIMLAR VURGUSU

Cumhurbaşkanımız, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişiminin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede iki ülke arasında mevcut istişare ve iş birliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesinde mutabık kalındı.

GÜNDEMDE GAZZE VE UKRAYNA DA VAR

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin “Tek Çin” politikasına desteğini yinelerken, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik boyutuna dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca Gazze’deki son durum, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Suriye'nin kalkındırılmasına yönelik atılabilecek ortak adımlar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

PUTİN İLE DE GÖRÜŞECEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılacak.

Erdoğan zirve kapsamında Vladimir Putin ile de bir ikili görüşme gerçekleştirecek.