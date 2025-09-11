'Silah hayat kurtarır' diyen Charlie Kirk kurşunların hedefi oldu

ABD'de Donald Trump ve İsrail yanlısı duruşuyla tanınan aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Kirk'ün "Silah hayat kurtarır" dediği sosyal medya paylaşımları ve kürtaj karşıtlığıyla ilgili tartışmalı açıklamaları, ölümünün ardından yeniden gündeme geldi.

DONALD TRUMP VE İSRAİL DESTEKÇİSİYDİ

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya uğrayan Kirk'ün hayatını kaybettiğini belirtti.

Kirk, kamuoyunda hem Donald Trump'a hem de İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınıyordu.

'SİLAH HAYAT KURTARIR' DEDİ, KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Kirk, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyordu.

Silahlanma yanlısı olduğu bilinen ve dile getirmekten çekinmeyerek sosyal medyada yaptığı bir paylaşımında "Silah hayat kurtarır" ifadesini kullanan Kirk'ün, bir silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesiyle tartışma konusu oldu.

"SİYAHİLER KÖLEYKEN DAHA AZ SUÇ İŞLİYORLARDI"

Kirk, ABD'de Ukraynalı bir kadının işten dönerken bindiği trende, siyahi bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Iryna Zarutska'yı öldüren canavara 'kariyer suçlusu' diyoruz. Toplum olarak nasıl oldu da 'kariyer suçlusu' diye bir kategorimiz oldu ve bu ifadeyi hiç düşünmeden düzenli olarak kullanıyoruz. Ne kadar da saçma bir şeye tahammül etmek gerek." sözlerini kullandı.

Charlie Kirk, siyahi insanların 1940'lardan önce kölelik ve boyunduruk altında daha iyi durumda olduklarını, "Kötüydü ve şeytaniydi ama daha az suç işlediler." ifadeleriyle dile getirdi.

KÜRTAJ KONUSUNDAKİ AÇIKLAMALARIYLA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kirk, kürtaj karşıtlığıyla da tartışma konusu olurken, konuk olarak gittiği bir YouTube kanalında konuştuklarıyla tepki çekti.

Kirk, kendisine yöneltilen "Sadece bir sorum var, kürtajın yasal olması gerektiğini düşündüğün hiçbir durum yok mu?" sorusuna, "Çok nadir birkaç durum var... Eğer sezaryen annenin hayatını kurtaracaksa ve annenin, hayatı gerçekten risk altındaysa yasal olmalı." ifadeleriyle cevap verdi.

Bunun üzerine "Tamam, peki eğer senin 10 yaşında bir kızın olsaydı ve tecavüze uğrayarak hamile kalsaydı ancak hayati bir tehlikesi de olmasaydı, yine de hamileliğini sürdürmesi konusunda onu zorlar mıydın? Bu gerçek bir senaryo." sorusu iletildi.

Kirk ise verdiği "Cevap evet. Böyle bir durumda çocuk doğacaktır." cevabıyla uzun süre gündemde kalarak, büyük tepki çekti.