Silahlı çatışmalarda çocukların korunmasının talep edildiği karar tasarısı BMGK'da kabul edildi

AA & Ensonhaber

Malta tarafından sunulan ve 100 ülkeden fazla eş sunucusu bulunan silahlı çatışmalarda çocukların korunmasının talep edildiği, çocukların silah altına alınmasına karşı çıkılan karar tasarısı 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda silahlı çatışmalara taraf olan gruplar tarafından çocukların silah altına alınması ve kullanılmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu belirtildi.

BM İLE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Silahlı çatışmalarda çocukların kullanılmasının kınandığı kararda tüm taraflara silahlı çatışmalardan etkilenen çocukların korunmasına ilişkin uluslararası yükümlülüklere uyulması ve BM ile tam iş birliği yapılması çağrısı yer aldı.

Kararda ayrıca üye ülkelere ve BM'ye çocuk koruma konusunu çatışma durumlarındaki tüm ilgili faaliyetlere dahil etme çağrısı yapıldı.