Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Güney Amerika ülkesi Şili'de şaşırtan bir olay yaşandı.

Başkent Santiago'ya bağlı Barros Arana Ulusal Yatılı Okulu'ndaki öğrencilerin hazırladığı molotofkokteyli patladı.

LİSELİ ÖĞRENCİLER MOLOTOFKOKTEYLİ YAPTI: ELLERİNDE PATLADI

Molotofkokteylini hazırlayan öğrenciler, üretim esnasında yapılan bir hatadan dolayı gerçekleşen patlamada yaralandı.

Patlamada, aralarına öğretmen ve öğrencilerin de olduğu 35 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

35 KİŞİ YARALANDI

İçişleri Bakanı Carolina Toha, basına yaptığı açıklamada, olayın bir "trajedi" olduğunu belirterek, "Bazıları ağır 30'dan fazla gencimiz olaydan etkilendi. Bu tür silahların gençlerimiz üzerindeki etkisi çok yıkıcıdır." ifadesini kullandı.

Patlamaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.