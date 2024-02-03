Şili'nin farklı noktalarında orman yangınları çıktı.
Vina del Mar ve Valparaiso kentinde yoğunlaşan yangınlarla mücadele için çok sayıda itfaiye ekibi görevlendirildi.
Alevler yerleşim yerlerine sıçradı.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarla mücadele etmek için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.
10 kişi öldü
Şili'nin orta ve güney kesiminde çıkan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybetti.
Kayıplar Valparaiso eyalet yönetimi yangınlarda yaşandı.
30 ev tamamen yandı
Başkentin güneybatısındaki Estrella ve Navidad kasabalarında çıkan yangınlarda ise 30 civarında ev kül oldu.
7 bin hektarlık alan küle döndü
Ulusal Ormancılık Kurumu (CONAF) ise sadece Valparaiso'da 7 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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