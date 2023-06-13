Silvio Berlusconi'nin Angela Merkel'i kırmızı halıda beklettiği anlar Merkel, İtalyan mevkidaşını bir süre kırmızı halıda beklemek zorunda kaldı. Bu durumun nedeninin, Erdoğan ile Berlusconi arasındaki görüşme olduğu ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İtalyan siyasetçi Silvio Berlusconi ile ilgili ilginç bir anı ortaya çıktı.

2009 yılına damgasını vuran görüntüler, Almanya'da kayıtlara geçti.

Dönemin İtalya Başbakanı Berlusconi, Almanya Şansölyesi Angela Merkel tarafından karşılanmak üzere aracından inerken telefonla konuşuyordu.

Merkel'i kırmızı halıda bekletti

Berlusconi, söz konusu telefon görüşmesini gerçekleştirmesi gerektiğini el hareketleriyle Merkel'e anlattı. Alman Başbakan da gülümseyerek ve kafasını sallayarak "tamam" dedi.

O sırada Merkel'i kırmızı halıda bekleten Berlusconi'nin bu hareketi çok konuşuldu. Telefonun diğer ucunda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

"Erdoğan'la konuşuyordum"

Aracından uzaklaşarak oradaki nehrin kenarına giden Berlusconi, bir süre telefonuyla konuşmaya devam etti. Merkel ise o sırada meraklı bakışlarla Berlusconi'nin gelmesini bekledi.

Berlusconi, daha sonra yaptığı açıklamada, "Sevgili dostum Tayyip Erdoğan'la konuşuyordum. Telefonu yüzüne nasıl kapatırdım?" dedi.

"Merkel, Erdoğan'la konuştuğumu çok iyi biliyordu"

Beklettiği Alman mevkidaşından bahseden Berlusconi, "Merkel, arabada Sayın Erdoğan ile telefonda konuştuğumu çok iyi biliyordu." ifadesini kullandı.

Görüşmeye ilişkin çıkan haberlerde, NATO'nun bir sonraki genel sekreterinin kim olacağı konusunda Erdoğan ile Berlusconi'nin görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.