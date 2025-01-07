Simpsonlar'ın 2025 kehanetleri: Küresel ekonomide büyük bir kırılma yaşanacak

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36 sezon boyunca hem eğlenceli bir animasyon hem de bir "kehanet aracı" olarak görülen Simpsonslar'ın, 2025 yılına dair kehanetleri gün yüzüne çıkmaya başladı.

Şimdi ise Simpsonlar'ın 2025 yılı kehanetleri merakla takip ediliyor.

GÜNEŞ FIRTINASI TEHLİKESİ

Simpsonlar’ın bir bölümünde, 2025 yılına işaret eden bir güneş fırtınası felaketinden bahsediliyor. Bu fırtına nedeniyle tüm elektronik cihazların çalışamaz hale geleceği öngörülüyor.

Bilim insanları, bu tür güneş fırtınalarının yaklaşık 100 yılda bir gerçekleşen doğal olaylar olduğunu belirtiyor. Benzer bir olay, 1922 yılında dünyayı etkilemişti.

Eğer bu kehanet doğru çıkarsa, modern dünyanın tamamen durma noktasına gelebileceği konuşuluyor.

İNSANLAR YAŞAYAMAZ HALE GELECEK

Bir diğer kehanet ise çevresel sorunlara dikkat çekiyor. Dizide, büyük şirketlerin neden olduğu çevre felaketlerinden korunmak için devasa bir kubbenin inşa edileceği öne sürülüyor.

Bu kubbe, insanların yaşanamaz hale gelen bölgelerden kurtulmak için kullanacağı bir sığınak olarak tasvir ediliyor.

Bu kehanet, çevre felaketleri ve iklim değişikliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

DOLAR ÇÖKECEK, KRİPTO PARALAR YÜKSELİŞE GEÇECEK

Simpsonlar’ın başka bir bölümünde, ABD dolarının tamamen değer kaybettiği ve insanların sanal paralara yöneldiği görülüyor.

Bu tahmin, 2025 yılında küresel ekonomide büyük bir kırılmanın yaşanabileceği ihtimalini akıllara getiriyor.

Özellikle kripto paraların yükselişi bu senaryoyu daha da olası kılıyor.

SİMPSONLAR'IN GEÇMİŞTE TUTAN KEHANETLERİ

Simpsonlar’ın geçmişte birebir gerçekleşen kehanetleri, diziyi bir "zamanda yolculuk" fenomeni olarak popülerleştirdi.

İşte o kehanetlerden bazıları:

AKILLI TELEFONLAR (1994-1995):

Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefonlar ve akıllı saatler gösterilmişti. Bu teknolojiler diziden yıllar sonra hayata geçti.

KORONAVİRÜS SALGINI

Japonya’dan yayılan bir virüsü konu alan sahne, birçok kişinin COVID-19 pandemisini önceden tahmin ettiklerini düşünmesine neden oldu.

TRUMP'IN BAŞKANLIĞI

Dizinin bir bölümünde Donald Trump’ın ABD Başkanı olacağı işlenmişti.

Bu tahmin, 2016 yılında gerçekleştiğinde dünya şaşkına dönmüştü.

2025 YILINDA BİZİ NELER BEKLİYOR?

Simpsonlar’ın kehanetleri her ne kadar spekülatif olsa da geçmişteki isabetli tahminleri nedeniyle dikkatle inceleniyor.

Güneş fırtınasından çevresel felaketlere kadar birçok karanlık senaryo konuşulmaya devam ederken, gerçeklerin ortaya çıkacağı 2025 yılında neler yaşanacak hep beraber öğreneceğiz.