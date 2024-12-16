Sırbistan Cumhurbaşkanı: Esad gibi ülkemden kaçmayacağım

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Balkan ülkesi Sırbistan'da protestolar ayyuka çıktı..

Novi Sad kentinde 1 Kasım’da bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, bu olay sonrasında ülke genelinde geniş çaplı protestolar patlak vermişti.

Protestocular, çöküşün nedeninin yolsuzluk ve altyapı projelerindeki ihmaller olduğunu savunuyor, Çinli devlet şirketleriyle yapılan anlaşmaların da bu durumu körüklediğini iddia ediyordu.

Protestoların devam etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić yeni bir açıklama yaptı.

"YABANCILARA ASLA HİZMET ETMEYECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Instagram'da yayınladığı video mesajında, "Sırbistan için savaşacağım ve sadece Sırp halkıma ve Sırbistan'ın diğer tüm vatandaşlarına hizmet edeceğim. Sırbistan'ı yenmek, aşağılamak ve yok etmek isteyen yabancılara asla hizmet etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ülkenin muhalifleri Cumhurbaşkanını, yaşanan tren kazasının ardından Suriye'de gücünü kaybederek Moskova'ya kaçan Esad'a benzeterek, ülkesinden kaçabileceğini düşündüklerini ifade etti.

"ESAD GİBİ KAÇMAYACAĞIM"

Vučić videoda, son dönemde üniversite öğrencilerinin de katıldığı, yayılan protestoların Batı tarafından finanse edildiğini ve kendisini ve hükümetini devirmek amacıyla "ülkeyi zayıflatmak için çeşitli karma taktiklerin kullanıldığını" ileri sürdü.

Vučić, muhliflerim Esad benzetmesine de değinerek, "Eğer benim Esad olduğumu ve bir yere kaçacağımı düşünüyorlarsa, kaçmam" dedi.

Sırbistan hükümeti, Rusya ve Çin ile çok yakın bağları korurken resmen Avrupa Birliği üyeliğini talep ediyor.