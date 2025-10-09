Sırbistan lideri Vucic: Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

Sırbistan'dan Türkiye'ye karşı geri adım...

Türkiye'nin Kosova’ya Baykar üretimi Skydagger kamikaze dronelerinin teslim etmesinden sonra Türkiye’yi "Osmanlı’yı diriltme hayali kurmakla" suçlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten yeni bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMEK İÇİN ÇOK KÜÇÜĞÜZ"

Olağanüstü basın toplantısı düzenleyen Vucic, sözlerinin yanlış yerlere çekildiğini söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin kendisini dün "Türkiye'yi tehdit etmekle suçladığı" konusuna da değinen Vucic, "Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz. Türkiye, NATO'nun ikinci en büyük gücü. Mesajda söylediğim tek şey, Türkiye'nin büyük bir güç olduğu ve bize verilen mesajı anladığımızdı.

Fakat ne kadar küçük olduğumuz önemli değil. Halkımızın özgürlüğü ve hayatta kalma hakkını korumak görevimizdir" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TEN SONRAKİ EN BÜYÜK TÜRK LİDER"

Vucic açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek şunları kaydetti: