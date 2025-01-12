Sırbistan, Trump-Putin görüşmesine ev sahipliği yapmak istiyor

AA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Vucic yaptığı açıklamada, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "görüşme ayarladığını" duyurduğunu belirterek, "Trump seçim döneminde Avrupa'daki en büyük desteği Sırbistan'dan gördü. Putin de Sırbistan'da oldukça popüler." dedi.

"SIRBİSTAN GÖRÜŞEMEYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTA İSTEKLİ"

Trump yönetimiyle görüşeceğini aktaran Vucic, "Sırbistan, Trump ve Putin arasında gerçekleşecek görüşmeye ev sahipliği yapmakta istekli. Son derece hazırlıklıyız ve iki liderin güvenliğini de garanti ediyoruz." diye konuştu.

Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü ifade ederek, "Azerbaycan bizim en büyük dostlarımızdan. Bazı ülkeler belirli dönem gaz alamayacak ancak Azerbaycan Sırbistan'a gaz vermeye devam edecek. Bu ülkemiz ve halkımız için büyük bir karar." ifadelerini kullandı.