Sırbistan’da huzurevi kundaklandı: 8 ölü

İHA

Sırbistan'da korku dolu anlar.

Başkent Belgrad’a bağlı Barajevo’da yer alan bir huzurevinde kalan şahıslardan biri, yerel saatle 03.30 sıralarında binayı kundakladı.

Şahsın çıkardığı kasıtlı yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

8 ÖLÜ

Meydana gelen yangında 8 kişinin hayatını kaybetti, 7 kişinin ise yaralandı.

Acil Durumlar İdaresi Başkanı Luka Causevic yaptığı açıklamada, 30 kişinin bulunduğu huzurevinde çıkan yangının kısa süre içerisinde söndürüldüğünü söyledi.

KUNDAKÇI YANGINDA ÖLDÜ

Causevic, yangında yaralananların hastaneye kaldırıldığını ve bir kadının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, yangını huzurevinde yaşayan bir kişinin kasıtlı olarak çıkardığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.