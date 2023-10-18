Sisi, Filistinlilerin Sina'ya yerleştirilmesine karşı çıktı: İsrail'le savaş anlamına gelir Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistinli mültecilerin Sina'ya taşınmasının, yeni çatışmaların fitilini ateşleyebileceği uyarısında bulundu.

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Mısır, İsrail ordusunun bombardımanları nedeniyle Gazze'yi terk etmek zorunda kalan Filistinlileri ağırlaması konusunda Batı'nın baskısıyla karşılaştı.

Avrupa'ya tepki gösteren Kahire yönetimi, "Madem insan haklarını o kadar önemsiyorsunuz, öyleyse onları (1 milyon Filistinli) siz alın." dedi.

Konu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de gündemindeydi.

Filistinli mültecilere Sina'da ev sahipliği yapma fikrine ret

Sisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından kaçan Filistinli mültecilere Sina Yarımadası'nda ev sahipliği yapma olasılığını reddetti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Kahire'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Sisi, "uygulanabilir" bir çözüme ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sisi: İsrail'e karşı askeri operasyonlar için üs olur

Sisi, Filistinlilerin Sina'ya yerleştirilmesi halinde, Mısır'ın İsrail'e karşı savaşa sürüklenebileceği uyarısında bulundu:

Filistinli vatandaşların Gazze Şeridi'nden Sina'ya nakledilmesi kavramı, Gazze'den Sina'ya savaş ve direniş kavramının aktarılmasından başka bir şey değildir.



Bu şekilde Sina, İsrail'e karşı askeri operasyonlar için bir üs olacaktır.

"İsrail ordusu Mısır'a yönlendirilir"

Mısırlı lider, "Bu durumda İsrail kendini savunmaya çalışacaktır. İsrail ordusu, Mısır ve Sina'ya yönlendirilecektir." diye ekledi.

Al Jazeera'nin aktardığına göre, barış sürecine yatırım yapmaları ve bunu hayata geçirmeleri gerektiğini belirten Sisi, "Uygulanabilir çözümler bulmalıyız." şeklinde konuştu.

Sisi'nin Necef Çölü önerisi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri Kahire'den ev sahipliği yapmasını talep etmek yerine Necef Çölü'ne taşıyabileceğini söyledi.

"İsrail'de Necef Çölü var." diyen Sisi, şunları dile getirdi:

İsrail, Filistinliler geri gönderilmeden önce, Gazze Şeridi'ndeki askeri yetkililere yapmak istediklerini yapana kadar, onları Necef Çölü'ne taşıyabilir.



Filistinliler Mısır'a nakledilirse İsrail'in başlattığı askeri operasyon yıllarca sürebilir.

"Kesinlikle reddediyoruz"

Sisi, İsrail'in Gazze'yi tamamen abluka altına almasının, Filistinlileri Sina'ya zorla yönlendirme taktiği olduğunun altını çizdi ve ekledi:

İsrail'in elektriği ve suyu kesmesi, Filistinlileri zorla Sina Yarımadası'na göndermenin bir yoludur. Biz bunu kesinlikle reddediyoruz.

Mısır olarak Gazze'yle sınır kapısını kapatmadıklarını da anlatan Sisi, bu kapının çalışmamasından İsrail'in saldırılarını sorumlu tuttu.