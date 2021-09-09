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- Slovakya'da 5 yaşındaki çocuklar aşı olabilecek
Slovakya'da 5 yaşındaki çocuklar aşı olabilecek
Ülke genelinde aşılanmanın hızlanması kapsamında yeni kararları açıklayan Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, 5-11 yaş aralığının da aşı olabileceğini açıkladı.
- AA
- 09.09.2021 - 05:24
Slovakya'da koronavirüsle mücadeleye ilişkin aşılamada yeni bir karara imza atıldı.
Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky yaptığı açıklamada, uzman ve doktorların tavsiyesi üzerine 5-11 yaş aralığının aşılanması kararının alındığını söyledi.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR DA AŞI OLACAK
12 yaş üstü kişilerin aşılanmasının aylar önce başladığını belirten Lengvarsky, 5-11 yaş aralığındaki çocukların da ailenin ve çocuk doktorunun onayı sonrası aşı olabileceğini ifade etti.
Lengvarsky, ülkede gelecek haftadan itibaren üçüncü doz kovid-19 aşısı uygulamasına başlanacağını da aktardı.