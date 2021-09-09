Slovakya'da 5 yaşındaki çocuklar aşı olabilecek

Ülke genelinde aşılanmanın hızlanması kapsamında yeni kararları açıklayan Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, 5-11 yaş aralığının da aşı olabileceğini açıkladı.

Slovakya'da koronavirüsle mücadeleye ilişkin aşılamada yeni bir karara imza atıldı.

Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky yaptığı açıklamada, uzman ve doktorların tavsiyesi üzerine 5-11 yaş aralığının aşılanması kararının alındığını söyledi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR DA AŞI OLACAK

12 yaş üstü kişilerin aşılanmasının aylar önce başladığını belirten Lengvarsky, 5-11 yaş aralığındaki çocukların da ailenin ve çocuk doktorunun onayı sonrası aşı olabileceğini ifade etti.

Lengvarsky, ülkede gelecek haftadan itibaren üçüncü doz kovid-19 aşısı uygulamasına başlanacağını da aktardı.