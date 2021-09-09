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    Slovakya'da 5 yaşındaki çocuklar aşı olabilecek

    Ülke genelinde aşılanmanın hızlanması kapsamında yeni kararları açıklayan Slovakya Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky, 5-11 yaş aralığının da aşı olabileceğini açıkladı.
    • AA
    • 09.09.2021 - 05:24
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    Slovakya'da 5 yaşındaki çocuklar aşı olabilecek

    Slovakya'da koronavirüsle mücadeleye ilişkin aşılamada yeni bir karara imza atıldı.

    Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky yaptığı açıklamada, uzman ve doktorların tavsiyesi üzerine 5-11 yaş aralığının aşılanması kararının alındığını söyledi.

    Slovakya da 5 yaşındaki çocuklar aşı olabilecek #1

    5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR DA AŞI OLACAK

    12 yaş üstü kişilerin aşılanmasının aylar önce başladığını belirten Lengvarsky, 5-11 yaş aralığındaki çocukların da ailenin ve çocuk doktorunun onayı sonrası aşı olabileceğini ifade etti.

    Lengvarsky, ülkede gelecek haftadan itibaren üçüncü doz kovid-19 aşısı uygulamasına başlanacağını da aktardı.

    Slovakya da 5 yaşındaki çocuklar aşı olabilecek #2

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