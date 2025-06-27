Slovenya Başbakanı: AB, Gazze için somut adım atmazsa biz harekete geçeceğiz

AB Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'de bulunan Slovenya Başbakanı Robert Golob, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı AB üyesi ülkelerin Filistin halkının insan haklarını korumak yerine kendi çıkarlarını ilk sıraya koyduklarını belirtti.

"İSRAİL'E GERÇEK BİR BASKI UYGULAMAK İÇİN HAREKETE GEÇECEĞİZ"

AB'nin İsrail'e karşı somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Golob, "AB, gelecek iki hafta içerisinde Gazze'deki insani kriz için somut bir adım atmazsa biz benzer görüşteki ülkeler olarak İsrail'e gerçek bir baskı uygulamak için harekete geçeceğiz. Bunu yapmaya hazırız. Artık zamanı geldi." dedi.

Golob, Filistin ile dayanışmanın ötesinde adımların atılması gerektiğini kaydetti.