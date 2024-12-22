Slovenya, İsrail'in Eurovision 2025'ten çıkarılmasını talep etti

AA & Ensonhaber

Slovenya'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail'in 2025 Eurovision şarkı yarışmasından hariç tutulması için Eurovision'ın sorumlu makamı olan Avrupa Yayın Birliği'ne resmi talepte bulunduğu ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde Slovenya'nın talebinin Avrupa Yayın Birliği tarafından kabul edilmemesi halinde yarışmadan çekilmeyi bir protesto adımı olarak değerlendireceği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada İsrail ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal ettiğini ancak İsrail'in bunu çok daha büyük bir ölçekte yaptığını söylemişti.