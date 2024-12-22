Slovenya, İsrail’in Eurovision’dan çıkarılmasını istiyor

AA

Slovenya, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle İsrail'in dışlanmasını talep etti.

Eurovision 2025'in yönetim organı olan Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) resmi başvuruda bulundu.

SLOVENYA ÇEKİLMEYİ DEĞERLENDİREBİLİR

Avrupa Yayın Birliği'nin talebi kabul etmemesi durumunda Slovenya'nın protesto amacıyla yarışmadan çekilmeyi değerlendireceği belirtildi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail ve Rusya'nın sırasıyla Gazze ve Ukrayna'ya yönelik savaşlarıyla BM Şartı'nı ihlal ettiğini söyledi, ancak İsrail'in bunu çok daha geniş bir ölçekte yaptığını vurguladı.