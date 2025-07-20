Slovenya’dan tarihi karar: Ölüm hakkı yasalaştı

Avrupa'nın göbeğinde dikkat çeken bir karar geldi.

Slovenya Meclisi, ölümcül hastalıkla mücadele eden yetişkin bireylere kendi hayatlarına destekli son verme hakkı tanıyan yasayı onayladı.

Mecliste yapılan oylamada ötanazi için 50 milletvekili evet, 34 milletvekili hayır, 3 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

DAYANILMAZ ACI ÇEKENLERE ÖLÜM İZNİ ÇIKTI

Mecliste onaylanan yasaya göre, Slovenya'da tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği, dayanılmaz acılar çeken vakalarda destekli ölüme izin verilecek.

STA haber ajansı, yasanın gelecek haftalarda yürürlüğe gireceğini bildirdi. Ruhsal hastalık kaynaklı acı çekenler için "destekli ölüm yasası"nın uygulanmayacağı kaydedildi.

HALK KARARI DESTEKLİYOR

Muhafazakar Slovenya Demokrat Partisinden (SDS) bazı milletvekilleri, tasarıyı kınayarak en savunmasız olanlar için yaşamın değerinin küçümsenmesine kapı araladığını savundu.

Bu arada, Slovenya'da geçen yıl gerçekleştirilen referandumda halkın yüzde 55'i destekli ölüm için evet oyu kullanmıştı.