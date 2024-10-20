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Haber Merkezi

İsrail ordusu, sınır tanımayan saldırıları ile Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor...

İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen İsmail Heniyye'nin ardından Hamas'ın siyasi liderliğine atanan Yahya Sinvar'ın da öldürüldüğü iddiaları, İsrail ordusu tarafından ortaya atıldı.

Hamas, ilk olarak İsrail'in algı operasyonu içerisinde olduğunu ve Sinvar'ın öldürülmediğini belirtirken, sonrasında yaptığı açıklamada ise Sinvar'ın ölümünü teyit etti.

"OLAĞANÜSTÜ LİDERLERİ KAYBETMEK ACI VERİCİ"

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Sevilen insanları, özellikle olağanüstü liderleri kaybetmek acı verici ve üzücü." denildi ve şu ifadelerde bulunuldu:

Ancak kesin olarak bildiğimiz şey şu ki, biz eninde sonunda galip geleceğiz; bu, özgürlükleri için savaşan tüm halkların sonudur.

TÜNELE AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yahya Sinvar'ın vefatı sonrası yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak, İsrail ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'ndan bir gün önce, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın, ailesiyle birlikte kaldığı iddia edildiği tünele ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, Sinvar'ın aile üyeleriyle tünelde yürüdüğü, Sinvar'ın 2 çocuk ve 1 kadınla birlikte çanta taşıdığı görülüyor.

Videonun devamında ise, Hamas liderinin daha fazla çanta ve su şişesi taşımak için tünelde birkaç tur attığı anlar kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, görüntülerin birkaç ay önce bulunduğu bildirildi.