Somali'de operasyon: 100'den fazla Eş-Şebab üyesi öldürüldü

Aşağı Şebelle bölgesinde operasyon düzenleyen Somali özel ordusu, operasyon kapsamında terör örgütü Eş-Şebab'ın 100'den fazla üyesini etkisiz hale getirdi.

Yayınlama Tarihi: 19.08.2025 17:09
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürüyor...

Bu kapsamda, Somali'nin "Danab" olarak bilinen özel eğitilmiş ordusu, Aşağı Şebelle bölgesinin Awdheegle ilçesinde planlı bir operasyon gerçekleştirdi.

TÜNELLER VE SAKLANMA YERLERİ İMHA EDİLDİ

Operasyona ilişkin detaylar, yerel basına yansıyan haberlerde yer aldı. 

Operasyon sırasında Eş-Şebab militanlarının kullandığı tüneller ve saklanma yerleri imha edilirken, 100'den fazla örgüt üyesi öldürüldü.

EŞ-ŞEBAB, ÜLKENİN GÜNEYİNDEKİ ÇOK SAYIDA KÖY VE KASABAYI İŞGAL ALTINDA BULUNDURUYOR

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

