SON DAKİKA! Donald Trump: İran liderine mektup gönderdim

Haber Merkezi

İran ile ABD arasında gerilim sürerken dikkat çeken bir gelişme kayda geçti..

Geçtiğimiz haftalarda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Trump'ın İran'a karşı "azami baskı" politikasını ve müzakere çağrısını değerlendirmişti.

Açıklamalarında baskı altında müzakere etmeyeceklerini vurgulayan Pezeşkiyan, "Bugün müzakerelerden bahsedenler, İran halkına karşı en ağır yaptırımları uygulayanlardır." ifadesinde bulunmuştu.

"NEDEN BU DÜŞMANCA POLİTİKALARINIZDAN VAZGEÇMİYORSUNUZ?"

Trump'a hitaben,"Gerçekten müzakere istiyorsanız, neden bu düşmanca politikalarınızdan vazgeçmiyorsunuz?" diyen Pezeşkiyan, "Biz konuşmayacağız, müzakere etmeyeceğiz demiyoruz ama Trump bize bütün yaptırımları uygulayıp sonra da diyalogdan bahsedemez." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN DİNİ LİDERİ HAMANEY'E MEKTUP GÖNDERDİ

Yaşanan yeni gelişmede ise, Trump, İran dini lideri Hamaney'e anlaşma müzakere etmek için mektup gönderdi.

İran liderine mektup gönderdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: