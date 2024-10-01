SON DAKİKA! İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e 100'den fazla füze fırlatıldığını duyurdu. Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuluyor.

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Haber Merkezi

İran'ın İsrail'e füze saldırısı başladı...

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini ve sivillerin bomba sığınaklarında olduğunu belirtti.

İsrail basını, İran'ın 100'den fazla füze fırlattığı bilgisini geçti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları da İsrail'e onlarca füze attıklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları; Haniye, Nasrallah ve Nilforushan'ın intikamı için işgal topraklarının kalbini hedef aldıklarını açıkladı.

KUDÜS VE TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuluyor. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre İran'dan fırlatılan füzelerden bazılarının Ürdün hava sahasına düşürüldü.

AFP ajansı, Ben Gurion havalimanı'nda uçuş trafiğinin durduğu bilgisini geçti.

BİDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti.