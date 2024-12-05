SON DAKİKA! Suriye'de iç savaş: Muhalifler Hama'ya girdi

Son dakika haberine göre Suriye'deki çatışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.
Muhalif güçlerin ilerleyişi devam ediyor.
Uzun süre yaşanan sessizlikten sonra 27 Kasım'da tekrar harekete geçen Suriyeli muhalifler, 30 Kasım'da Halep'i ve Tel Rıfat'ı aldıktan sonra yürüyüşlerine devam etti.
HAMA KUŞATMASI
Başken Şam istikametine ilerleyiş sürerken gece saatlerinde büyük çatışmaların yaşandığı Hama için mücadele sonuç vardi.
Halep'i zapteden muhalifler, Reuters'in haberine göre Şam'dan önceki son durak olarak değerlendirilen Hama'ya girdi.
MUHALİFLER HAMA'YA GİRDİ
Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, sabah saatlerinde 20 köyde daha kontrolü ele geçirmişti.
İdlib'in güney kırsalındaki rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama cephelerinde kontrolü sağlamak amacıyla askeri takviye gönderse de kuşatmayı tamamlayan muhaliflerin şehre girdiği bilgileri paylaşıldı.
Hama, Suriye'yi kuzey-güney ekseninde kesen, başkent Şam'a giden stratejik M5 karayolu üzerinde büyük öneme sahip bir il olarak dikkat çekiyor.
ŞAM İLE MUHALİFLER ARASINDA 1 ŞEHİR KALDI
Şehrin muhaliflerce alınması kalinde Şam rejimi ile muhalif güçler arasında sadece Humus kenti kalmış olacak.
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