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SON DAKİKA! Suriye'de iç savaş: Muhalifler Hama'ya girdi

SON DAKİKA! Suriye'de iç savaş: Muhalifler Hama'ya girdi Reuters'in geçtiği son dakika haberine göre muhalif güçler Halep'ten sonra Hama'ya da girdi. Çatışmalar devam ediyor.