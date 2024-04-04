Soykırım sürüyor! İsrail Gazze'de her saat 4 çocuğu öldürüyor Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında her saat yaklaşık 4 çocuk hayatını kaybetti.

AA

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor.

Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" öncesinde Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı.

Her saat 4 çocuk ölüyor

Rapora göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 350 çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin yüzde 44'ü çocuk. Bu da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde her saat yaklaşık 4 çocuğu öldürdüğü anlamına geliyor.

17 bin çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti

Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan ve hâlen kayıp durumda olan 7 bin kadın ve çocuk bulunuyor. Bu da Gazze'deki toplam kayıp sayısının yüzde 70'ine tekabül ediyor.

Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 117'si çocuk 455'ten fazla Filistinliyi öldürdü, 724'ü çocuk 4 bin 700 Filistinliyi yaraladı.

Ayrıca Batı Şeria'da 2023'ün başından bu yana 710'u çocuk 1620 Filistinli zorla yerinden edildi, 500'ü 7 Ekim'den itibaren olmak üzere 1085 çocuk gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 17 bin çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 bin 37 Filistinlinin öldüğü, 75 bin 668 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)