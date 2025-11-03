Soyulan Louvre Müzesi'nin güvenlik şifresi duyanları şaşırttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa, tarihinin en sansasyonel soygununu yaşadı.

Başkent Paris'te 19 Ekim'de dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne giren soyguncular, birçok tarihi eseri çalarak kayıplara karıştı.

SOYGUN SORUŞTURMASINDA SKANDAL GELİŞME

Tadilatta olan müzeye bir vinç yardımıyla giren hırsızların kaçış anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken olaya ilişki toplam 6 kişi yakalanmış ve bunların 3'ü tutuklanmıştı.

Tüm dünyada gündem olan olaya ilişkin yeni bir skandal ortaya çıktı.

GÜVENLİK ŞİFRESİ ORTAYA ÇIKTI: LOUVRE

Müzede büyük güvenlik açıklarının olduğuna yönelik sert eleştiriler art arda gelirken müzenin güvenlik şifresinin 'Louvre' olduğu açıklandı.

Bu yeni bilgi de ülkede hem infiale neden oldu hem de dalga konusu oldu.

TARİHE GEÇEN LOUVRE SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne, 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun, 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

MÜDÜR İSTİFASINI VERDİ

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı olarak 2 kişi 29 Ekim'de tutuklanırken, aynı gün 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.