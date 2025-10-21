Louvre Müzesi’nden çalınan mücevherlerin tahmini piyasa değeri 88 milyon euro

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen soyguna ilişkin soruşturma sürerken, Paris Savcısı Laure Beccuau, çalınan mücevherlerin değerine ilişkin açıklamada bulundu.

Beccuau, müze yetkililerin çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ettiğini belirterek, ancak hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktardı.

60 DEDEKTİF PEŞLERİNDE

Beccuau, soygunla dört kişinin bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söyledi.

Fransa'da y aklaşık 60 dedektif, soygunu gerçekleştiren grubu arıyor.

MÜZE BAŞKANI KÜLTÜR BAKANINI DAHA ÖNCE UYARDI

Ocak ayında Louvre Başkanı Laurence des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'yi "endişe verici düzeyde eskime" konusunda uyarmış ve acilen büyük çaplı yenilemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

LOUVRE SOYGUNU

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de sabah saatlerinde gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanmış ve bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

ÇALDIKLARI BİR TACI DÜŞÜRDÜLER

Hırsızlar, 9 eser çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürmüşlerdi. Taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.

Hırsızların, soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.