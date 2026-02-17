Srebrenitsa Soykırımı’ndan hüküm giyen Ostoja Stanisic trafik kazasında hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bosna Hersek'in Kladanj şehrinde dün meydana gelen bir kazada, aracıyla nehre uçan bir sürücü hayatını kaybetti.

Kazada ölen sürücünün, Srebrenitsa soykırımındaki rolü nedeniyle beş yıl hapis cezası almış bir savaş suçlusu olan Ostoja Stanisic olduğu tespit edildi.

SREBRENİTSA'DAKİ ROLÜ NEDENİYLE HÜKÜM GİYDİ

Bosna Hersek Mahkemesi, Stanisic’i Zvornik Tugayı 6. Tabur Komutanı sıfatıyla, Srebrenitsa’da Boşnak sivillerin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “güvenli bölge” ilan edilen alandan zorla çıkarılması planının uygulanmasına katılmaktan suçlu bulmuştu.

Mahkeme kararında, Stanisic’in Bosnalı Sırp siyasi lider Radovan Karadzic ve askeri komutan Ratko Mladic dahil olmak üzere Sırp Cumhuriyeti ordusu ve polis güçlerine bilinçli şekilde yardım ettiği hükme bağlanmıştı.

Stanisic'in denetimindeki 6. Tabur mensuplarının, binlerce Müslüman Bosnalı erkek ve çocuğun katledildiği Srebrenitsa’dan getirilen esirleri teslim aldığı ve güvenliğin sağlanmasında rol oynadığı tespit edilmişti.

Esirlerin Zvornik’te bir köy okulunda temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde tutulduğu, darp edildiği ve en az 20 kişinin burada öldürüldüğü belirlenmişti.

CEZASI 11 YILDAN 5 YILA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Stanisic ilk olarak 11 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak yeniden görülen davada 2018 yılında cezası 5 yıla indirilmişti.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI

Bosna Savaşı sırasında 1992-1995 yılları arasında kuşatma altında tutulan Srebrenitsa, BM tarafından “güvenli bölge” ilan edilmesine rağmen 11 Temmuz 1995’te Ratko Mladic komutasındaki Sırp güçlerince işgal edildi.

Srebrenitsa’da aralarında çocukların da bulunduğu en az 8 bin 372 Bosnalı erkek sistematik şekilde katledildi.

Srebrenitsa Soykırımı, Avrupa’da II. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük soykırım olarak kabul ediliyor.