Star Wars efsanesi Darth Vader'ın sesi James Earl Jones hayatını kaybetti Dünyanın en çok sevilen filmlerinden Star Wars film serisinin kötü adamı ‘Darth Vader’ sesiyle tanınan Amerikalı aktör James Earl Jones, 93 yaşında dünyaya veda etti.

DHA

Efsane Film serisi Star Wars'un kadrosundan acı haber geldi.

Ünlü bilim kurgu serisi Star Wars'ta Darth Vader'ı seslendiren James Earl Jones, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Geride çok sevilen bir karakter ve 200'den fazla müthiş sinema filmleri bırakan Jones için, unutulmaz bir veda gösterisi düzenlendi.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Sinema ve tiyatro dünyasına damgasını vuran Jones'un ailesinin yanında vefat ettiği bildirilirken ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

"YARIM ASIR BOYUNCA DARTH VADER'DI"

Star Wars'un yönetmeni George Lucas, "Her şey için teşekkürler James. İnanılmaz bir oyuncuydu. Hem sanatta hem de ruhta en eşsiz bir sesti. Neredeyse yarım asır boyunca 'Darth Vader'dı ama işin sırrı güzel bir insan olmasıydı. Tüm rollerine derinlik, samimiyet ve anlam kattı. James'i pek çoğumuz özleyecek." dedi.

EMPİRE STATES BİNASINDA UNUTULMAZ VEDA GÖSTERİSİ

ABD’nin New York kentinde bulunan Empire States binası, oyuncunun ölümü sonrasında ‘Darth Vader’ figürüyle aydınlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)